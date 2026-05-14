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中日ドラゴンズの土田龍空は13日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・二塁」でスタメン出場。3回に、ダイビングキャッチからの好フィールディングをみせた。











中日は初回に5点を先取される苦しい展開。迎えた3回裏、中日先発の中西聖輝は2死をとり、打席には6番・京田陽太。



初球、外角への148キロ直球を京田が反応よく打ち返した。痛烈なゴロが中前に抜けようかというところ、二塁の土田がダイビングキャッチで見事にグラブに収めると、すぐに態勢を立て直して強い送球を一塁へ。



一塁の石川昂弥もしっかり捕球し、打者走者をアウトにとった。土田が華麗なフィールディングを披露し、打った京田はヒット1本を損したような形になった。



好守備から反撃に転じたい中日だったが、相手先発の島田舜也から5安打を放つも得点を奪うことができない。



島田の後を継いだ3人のリリーフ投手からは1本の安打も放つことができず、初回終了時と同じ0－5のスコアでDeNAに敗れた。



中日は、これが今季4度目の完封負け。カード負け越しの3連敗となり、戦績は13勝24敗1分けとなっている。























【動画】ダイビング→好送球！土田龍空のファインプレーがこちら

DAZNベースボールのXより













さすが龍空



ファインプレーで二遊間を抜かせない

土田龍空が華麗なフィールディング



⚾️DeNA×中日

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