大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間14日、本拠地ドジャースタジアムで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に先発登板。4連敗中のチームを救う快投を見せ絶賛されている。米メディア『ジアスレチック』のファビアン・アルダヤ記者が綴った。

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同戦の大谷は初回に2死一、二塁の場面を無失点で切り抜けると、2~5回は1四球のみとほぼ完璧に相手打線を封じる。4-0と4点リードで迎えた6回1死に久しぶりのヒットを打たれたが、後続を抑えこの回も無失点とした。

迎えた7回、大谷は1死一、二塁とこの試合最大のピンチを迎えたが、打席のドルー・ギルバート外野手を中飛に打ち取る。さらに、二塁走者のウィリー・アダメス内野手がアウトカウントを間違ったのか、打球をあまり見ずに三塁へ向かうというミスを犯しており、一気に3アウト目も奪う形になった。

7回無失点、被安打4、四球2、8奪三振で今季3勝目を挙げたこの日の大谷について、アルダヤ記者は試合中盤の時点で「今夜もマウンドで支配的な投球を続けている。4回には3者連続三振を奪い、その中にはラファエル・ディバース内野手がスイーパーに空振りし、片膝をつきながら三振した場面も含まれていた」と高評価。

さらに、試合終了後も「ドジャースは4-0で勝利し、連敗を4で止めて25勝18敗となった。そして今の大谷は、もしかすると地球上で最高の投手に見えるほどの状態にある」と絶賛している。

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