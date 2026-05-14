大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手もその一人だが、昨季から離脱期間がかさんでいることもあり、厳しい意見が出始めているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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スチュワートは昨季途中にミネソタ・ツインズからドジャースへトレード加入したが、その直後に右肩を故障し戦線離脱。手術を経て、今季5月上旬にメジャー復帰したが、左足骨棘を理由に早々に再離脱している。

同メディアは「スチュワートにとってドジャースでの2度目の在籍期間は、負傷に悩まされるものとなっている。昨季はトレード期限後、わずか4登板しただけで肩の故障により終了。今季は先週、ようやくブルペンへ復帰したばかりだったが、復帰は短命に終わった。スチュワートは再びIL入りとなり、今後数週間は戦列を離れる見込みとなっている」と現状に言及。

その上で、「復帰後の彼は対戦した7人の打者から3三振を奪っており、昨夏ドジャースが求めていたブルペンの安定感を、今年こそようやく得られる兆しにも見えた。しかし、彼は離脱することになってしまった。そして、これまでの在籍期間の経緯を考えると、その復帰時期について楽観視するのは難しい」と厳しく指摘している。

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