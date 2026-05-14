ニュージーランドサッカー協会（NZF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。

2010年以来、3度目のW杯出場となるニュージーランド代表は、グループGに入り、グループステージでは6月16日にイラン代表と、同22日にエジプト代表と、同27日にベルギー代表との対戦を予定している。

発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK

1 マックス・クロコム（ミルウォール／イングランド）

12 アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク／ポーランド）

22 マイケル・ウッド（オークランド）

▼DF

2 ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）

3 フランシス・デ・フリース（オークランド）

4 タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）

13 リベラト・カカーチェ（レクサム／イングランド）

15 ナンド・パイナケル（オークランド）

16 フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）

24 カラン・エリオット（オークランド）

26 トミー・スミス（ブレントリー・タウン／イングランド）

▼MF

6 ジョー・ベル（バイキング／ノルウェー）

8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／ウェールズ）

14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）

23 ライアン・トーマス（ズヴォレ／オランダ）

25 ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）

▼FW

7 マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド／イングランド）

9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

10 サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）

11 イライジャー・ジャスト（マザーウェル／スコットランド）

17 コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ／オーストラリア）

18 ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）

19 ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）

20 カラム・マコーワット（シルケボー／デンマーク）

21 ジェシー・ランドール（オークランド）