W杯に出場するニュージーランド代表（写真は昨年11月のもの） [写真]=Getty Images

　ニュージーランドサッカー協会（NZF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。

　2010年以来、3度目のW杯出場となるニュージーランド代表は、グループGに入り、グループステージでは6月16日にイラン代表と、同22日にエジプト代表と、同27日にベルギー代表との対戦を予定している。

　発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK
1　マックス・クロコム（ミルウォール／イングランド）
12　アレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク／ポーランド）
22　マイケル・ウッド（オークランド）

▼DF
2　ティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）
3　フランシス・デ・フリース（オークランド）
4　タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
5　マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
13　リベラト・カカーチェ（レクサム／イングランド）
15　ナンド・パイナケル（オークランド）
16　フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
24　カラン・エリオット（オークランド）
26　トミー・スミス（ブレントリー・タウン／イングランド）

▼MF
6　ジョー・ベル（バイキング／ノルウェー）
8　マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／ウェールズ）
14　アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）
23　ライアン・トーマス（ズヴォレ／オランダ）
25　ラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）

▼FW
7　マシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド／イングランド）
9　クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
10　サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）
11　イライジャー・ジャスト（マザーウェル／スコットランド）
17　コスタ・バルバルセス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ／オーストラリア）
18　ベン・ウェイン（ポート・ヴェイル／イングランド）
19　ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）
20　カラム・マコーワット（シルケボー／デンマーク）
21　ジェシー・ランドール（オークランド）