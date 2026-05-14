読売ジャイアンツの浦田俊輔（写真：産経新聞社）





　


読売ジャイアンツ　最新情報

　読売ジャイアンツの浦田俊輔は13日、セ－レン・ドリームスタジアム（福井）で行われた広島東洋カープ戦に「1番・二塁」で先発出場。延長12回表、途中から回った遊撃でファインプレーを披露した。
 

　

 
　1-1の同点で迎えた延長12回の表。巨人はこの回からルーキーの田和廉をマウンドに送る。新人として球団最長となるデビューから16試合連続無失点を継続中の右腕に、勝負の命運を託した。
 
　だが、先頭の辰見鴻之介を四球で出塁させると、2球目にスチールされ無死二塁とされる。その後1死三塁となって、打席にはトップバッターの大盛穂。広島にとっては絶好のシチュエーションとなった。
 
　対して、巨人の内野陣は前進守備を敷く。1ストライクからの2球目、内寄りのストレートを大盛がセンター方向に弾き返した。打球は二遊間を抜けるかと思われたが、遊撃の浦田が一世一代のプレーをみせる。
 
　浦田は二塁ベース寄りのゴロを好捕し、一回転しながら本塁に矢のような送球。捕手の小林誠司が、俊足の三塁走者・辰見にタッチし、間一髪でアウトとなった。
 
　新井貴浩監督がリクエストをしたが、判定は変わらず。広島のビッグチャンスは浦田の超ファインプレーであえなく潰えた。
 
　一瞬のミスも許されない状況で、何一つ無駄な動き無く、正確で強い送球をホームに送った浦田。これぞプロというプレーに、福井のG党が大きく沸き立った瞬間だった。
 
　試合は、延長12回に坂本勇人がサヨナラ3ランを放ち、巨人が4-2で勝利。今季成績を20勝18敗とした。
　


 






　


【動画】一回転からのドンピシャ送球！浦田俊輔の“超ビッグプレー”がこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

今日はまず守備でヒーロー現る

浦田俊輔が振り向きざまに好返球
チームを救う超ビッグプレー👏

⚾️巨人×広島

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【了】