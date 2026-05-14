













読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの浦田俊輔は13日、セ－レン・ドリームスタジアム（福井）で行われた広島東洋カープ戦に「1番・二塁」で先発出場。延長12回表、途中から回った遊撃でファインプレーを披露した。











1-1の同点で迎えた延長12回の表。巨人はこの回からルーキーの田和廉をマウンドに送る。新人として球団最長となるデビューから16試合連続無失点を継続中の右腕に、勝負の命運を託した。



だが、先頭の辰見鴻之介を四球で出塁させると、2球目にスチールされ無死二塁とされる。その後1死三塁となって、打席にはトップバッターの大盛穂。広島にとっては絶好のシチュエーションとなった。



対して、巨人の内野陣は前進守備を敷く。1ストライクからの2球目、内寄りのストレートを大盛がセンター方向に弾き返した。打球は二遊間を抜けるかと思われたが、遊撃の浦田が一世一代のプレーをみせる。



浦田は二塁ベース寄りのゴロを好捕し、一回転しながら本塁に矢のような送球。捕手の小林誠司が、俊足の三塁走者・辰見にタッチし、間一髪でアウトとなった。



新井貴浩監督がリクエストをしたが、判定は変わらず。広島のビッグチャンスは浦田の超ファインプレーであえなく潰えた。



一瞬のミスも許されない状況で、何一つ無駄な動き無く、正確で強い送球をホームに送った浦田。これぞプロというプレーに、福井のG党が大きく沸き立った瞬間だった。



試合は、延長12回に坂本勇人がサヨナラ3ランを放ち、巨人が4-2で勝利。今季成績を20勝18敗とした。



























【動画】一回転からのドンピシャ送球！浦田俊輔の“超ビッグプレー”がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













今日はまず守備でヒーロー現る



浦田俊輔が振り向きざまに好返球

チームを救う超ビッグプレー👏



⚾️巨人×広島

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】