千葉ロッテマリーンズは、マリーンズオリジナルデザインの「マリーンズ ボンボンドロップシール」の予約販売を5月22日より開始することを発表した。

ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2,000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は初。

今回登場する「マリーンズ ボンボンドロップシール」は、「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の全3種類。

「選手ピンバッジ風デザイン」は、TEAM26の選手ピンバッジ風デザインをモチーフに、球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなど、マリーンズらしさを詰め込んだデザイン。

「選手コアラデザイン」は、株式会社ロッテの商品「コアラのマーチ」のキャラクター風にデザインした選手コアラを中心に、球団ロゴやTEAM26ロゴなどを散りばめたデザイン。

「チャンスくんデザイン」は、チャンスくんをメインに、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなどをデザインした、ポップでカラフルなデザインとなっている。

「選手ピンバッジ風デザイン」と「選手コアラデザイン」は、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員の入会特典グッズ（有料オプション）として販売。これから2026年度「TEAM26」有料会員へ入会される方を対象に、5月22日10時00分よりWEB入会にて予約受付を開始する。

また、すでに2026年度「TEAM26」有料会員へ入会されている方を対象に、5月29日15時00分よりZOZOマリンスタジアムのTEAM26ブースにて予約販売を開始。

商品は8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取れる。

さらに、両デザインは5月23日13時00分より、観戦チケット「ファンクラブ有料会員WEB限定先行販売」のオプション追加機能として販売を開始。対象試合は、8月4日、5日の埼玉西武戦、8月7日～9日のオリックス戦の計5試合。「

スペシャルシートWEB限定抽選販売」、「セブン-イレブン先行販売」、「一般販売」の観戦チケットは対象外となる。

商品は8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りとなり、受け取りは観戦チケット記載の試合日のみとなる。

両デザインは8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて有料会員向けの窓口販売も実施。

いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了。「チャンスくんデザイン」は、5月22日12時00分よりマリーンズオンラインストアにて予約販売を開始。商品は8月上旬より順次発送予定。

【写真】大人気アイテムがついに野球界に！？ロッテのボンボンドロップシール

[caption id="attachment_264022" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

【関連記事】

【了】