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ロサンゼルス・ドジャースが、今夏のトレード期限に向けて大物先発投手の獲得候補として再び名前を挙げられている。対象となっているのはニューヨーク・メッツのフレディ・ペラルタ投手であり、調子が上がらない佐々木朗希投手の代役となるかもしれない。米メディア『ヘビー』のマイケル・デローサ記者が言及した。

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ペラルタは今季が契約最終年であり、メッツが苦戦していることから、今後の去就に注目が集まっている。チームがナ・リーグ東地区の下位に沈んだままなら、メッツが主力投手を放出する可能性も出てくるだろう。

ドジャースの投手陣には大谷翔平選手や山本由伸投手らがいるが、ブレイク・スネル投手が負傷者リスト（IL）復帰直後であることに加え、佐々木とエメ・シーハン投手が苦しんでいる。これらを理由に、ドジャースが先発投手の補強へ積極的になる可能性はある。

さらに、ペラルタの年俸が800万ドル（約12.6億円）である点も大きい。この金額は資金力のあるドジャースにとって大きな負担にはならず、獲得後に再契約を狙える立場にもある。

注目の集まるペラルタとドジャースの動向について、デローサ氏は「もしメッツが彼をトレード市場に出せば、ドジャースは獲得するために激しい争奪戦を強いられることになるだろう。2度のオールスター選出経験を持つ彼は、まさに優勝争いをするチームが欲しがるタイプの先発投手だ」と言及した。

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