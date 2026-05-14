セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスに高評価が与えられている。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第37節が13日に行われ、セルティックはマザーウェルと対戦。17分に先制点を許したが、41分に前田のゴールで同点に追いつき、58分にはベンジャミン・ニグレンが勝ち越しゴールを挙げた。85分には同点弾を奪われたものの、90＋9分にケレチ・イヘアナチョがPKを決めたのが決勝点となり、3－2で劇的勝利を収め、6連勝を飾った。

この結果、首位ハーツとの勝ち点差は「1」のままとなった2位セルティックだが、5連覇に向けて16日に行われる最終節ではホームでハーツとの直接対決に臨むことになった。

試合後、選手採点を発表したスコットランドメディア『グラスゴー・ワールド』は、この試合にフル出場し、4試合連続ゴールを決めた前田に「7」点をつけ、「マザーウェルは明らかに前田対策を練っていたが、それでも得点を挙げ、スピードを生かした攻撃で常に脅威を与え続けた」と賛辞を送っている。

また、地元メディア『67hailhail』も直近4試合で6ゴール目を記録した前田に「7」点をつけ、「前半、セルティックにとって重要な局面で鮮やかなゴールを決めた。コースが変わったボールに反応してゴールを決めた彼の動きも見逃すことができない。組織的な守備を見せるマザーウェル相手に、前田は持ち前のプレッシング精神を発揮したが、大きな成果は得られなかった」と綴られている。

【ハイライト動画】前田大然が4戦連発のセルティックは劇的勝利！