大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、佐々木朗希の不調やタイラー・グラスノー投手の故障者リスト（IL）入りなど、先発ローテーションに綻びが生じつつある。その影響もあってか、先発のトレード補強説が浮上しているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

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獲得候補と目されているのは、ニューヨーク・メッツ所属のフレディ・ペラルタ投手。昨季ナショナルリーグ最多の17勝を挙げた先発右腕で、今季は日本時間11日終了時点で8登板、2勝3敗、防御率3.12といった数字を残している。

同メディアは「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者は、もしペラルタがトレード期限前に市場に出された場合の移籍先候補5球団を考察した。彼は契約最終年を迎えており、さらにメッツも苦戦していることから、今後の去就について憶測が広がっている。その中で、候補の一つとして挙がったのがドジャースだった」と言及。

続けて、「これはメッツにとって悪夢のようなシナリオだが、ブレイク・スネル投手が離脱中の上、佐々木やエメ・シーハン投手も大きく苦戦している現状を考えれば、ドジャースが積極的に動く理由は十分にある。しかも、年俸800万ドルのペラルタは、球界随一の資金力を持つチームにとって大きな負担にはならない。再契約を狙う上でも理想的な立場にあるし、ついでにタリック・スクーバル獲得にも動く可能性すらあるだろう」という同記者の見解を伝えている。

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