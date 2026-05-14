スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第37節が13日に行われ、セルティックはアウェイでマザーウェルと対戦した。

セルティックに所属する日本代表FW前田大然は先発出場した一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった一戦は、17分にエリオット・ワットに左足ボレーシュートを決められ、先制を許した。

それでも、41分には相手選手がスライディングで奪ったボールがそのまま前田の足下に転がると、ペナルティエリア内でトラップしたボールは少し外に流れたものの、左足でゴールを決め、同点に追いつくことに成功した。なお、前田にとっては4試合連続ゴールとなり、今季公式戦15ゴール目となった。

試合はその後、58分にベンジャミン・ニグレンが左足でミドルシュートを沈めてセルティックが逆転したが、85分に猛攻を防ぎきれず、最後はリアム・ゴードンに流し込まれ、試合は振り出しに戻された。

それでも、試合終了間際にロングスローをペナルティエリア内に放り込むと、競り合いのところでハンドがあったとしてオンフィールド・レビューの結果、セルティックにPKが与えられ、90＋9分にケレチ・イヘアナチョがこれを冷静に決めて、セルティックが3－2で劇的勝利を収めた。なお、前田はフル出場し、旗手は70分から途中出場を果たしていた。

この結果、今節では首位ハーツもフォルカークに3－0で快勝したため、セルティックは2位のままとなったが、16日に行われる最終節ではホームでハーツとの直接対決を勝ち点「1」差のまま迎えることとなり、勝利すれば5連覇を達成することができる状況となった。

一方、ハーツにとっては1959－60シーズン以来、66年ぶり5回目の優勝まであと一歩となっているほか、スコットランドのトップリーグでは、過去40年間にわたってセルティックとレンジャーズがリーグ優勝を独占しており、この2クラブ以外で最後に優勝したクラブは1984－85シーズンのアバディーンだったことから、仮にハーツが優勝すればスコットランドのサッカー界において40年ぶりのことになるため、最終節の行方には大きな注目が集まっている。

【スコア】

マザーウェル 2－3 セルティック

【得点者】

1－0 17分 エリオット・ワット（マザーウェル）

1－1 41分 前田大然（セルティック）

1－2 58分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

2－2 85分 リアム・ゴードン（マザーウェル）

2－3 90＋9分 ケレチ・イヘアナチョ（セルティック）

【ハイライト動画】前田大然が4戦連発のセルティックは劇的勝利！