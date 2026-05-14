5月15日（金）14時〜FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。サッカーキング編集部・日本代表担当が予想する26名は以下の通り。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

◆FIFAワールドカップ2026 日本代表メンバー26名予想

GK：早川友基 大迫敬介 鈴木彩艶

DF：谷口彰悟 板倉滉 渡辺剛 冨安健洋 伊藤洋輝 瀬古歩夢 菅原由勢 鈴木淳之介

MF／FW：遠藤航 伊東純也 鎌田大地 三笘薫 小川航基 前田大然 堂安律 上田綺世 田中碧 町野修斗 中村敬斗 佐野海舟 久保建英 鈴木唯人 藤田譲瑠チマ

メンバー発表の争点は、もはや一つ。負傷離脱中の選手を招集するのか、否かだ。遠藤航や南野拓実、そして三笘薫まで負傷と厳しい状況が続く。オランダ代表との初戦まで残り約1カ月、森保一監督は「大会期間中に100％に持っていくこと」を一つの基準として定めており、負傷中の選手をどこまで選ぶのかがポイントとなる。

今大会に臨む日本代表のベースとなるのは、金星を挙げた昨年10月のブラジル代表戦、そして今年3月のイングランド代表戦のメンバーだ。基本フォーメーション『3-4-2-1』では、ボランチとシャドーをこなせる鎌田大地、ウイングバックとシャドーをこなせる伊東純也など、複数ポジションを高水準で担える選手が揃う。離脱中の選手たちのコンディションも見極めながら、26枠をパズルのように組み上げていくことになる。

GKは早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶の不動の3名。ここに異論はないだろう。3バックを支えるのは谷口彰悟、板倉滉、渡辺剛、冨安健洋、伊藤洋輝、瀬古歩夢、鈴木淳之介の7名。登録ポジション上DFの右ウイングバック菅原由勢も含めた8名と予想した。一方コンディション面で不安を抱えているのが板倉と冨安。その能力に疑いの余地はないものの、万全でなければ安藤智哉の選出が有力と見た。

ボランチは鎌田と佐野海舟を軸に、3月のスコットランド戦でコンビを組んだ田中碧と藤田譲瑠チマ。そして、キャプテン遠藤が入ると予想した。遠藤は今年2月に左足を負傷して戦線離脱中だが、リヴァプールのアルネ・スロット監督は「シーズン終了前には復帰できるかもしれない」と会見で述べており、順調に回復しているとみられる。鎌田はボランチに専念となりそうだが、負傷者が相次ぐシャドーで起用される可能性も十分にある。展開によっては鎌田を一列上げ、“クローザー遠藤”という起用法も考えられる。

ウイングバックは前述の通り菅原、堂安律、中村敬斗、前田大然の4名。最前線は上田綺世、小川航基、町野修斗の3名とした。注目のシャドーは伊東純也と久保建英、そしてどこまでトップフォームを取り戻せるかは不透明だが、三笘と鈴木唯人を15日発表のメンバーリストに載せると予想。ケガによる選手の入れ替えは、FIFAに提出している予備登録メンバーの中であれば初戦の24時間前まで可能となっている。一方で「やっぱり間に合いそうなので入れ替えます！」と万全の選手を外して追加することはルール上できない。「大会期間中に100％（森保監督）」という基準を踏まえながら、最後の最後まで状態を見極める可能性が高いのではないか。仮に三笘、鈴木唯が間に合わない場合は佐野航大、塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介らが候補となりそうだ。

なお、前回大会のメンバー発表会見では、GK3名の後にフィールドプレーヤーとして23名の名前が年齢順に読み上げられた。今大会も同様の形式かつ本記事の予想メンバー通りとなれば、フィールドプレーヤー最年長の34歳谷口の名前から始まることになる。あるいは最初に5大会連続選出を狙う長友佑都の名前が呼ばれるか。さらに離脱中の33歳遠藤、日本代表復帰を目指す31歳守田英正も年長者に入るため、序盤で名前が読み上げられなければ、その時点で落選を意味することになる。そして三笘の名前も呼ばれるのか、注目だ。

仮に予想した26名が前回大会に続いて年齢順に読み上げられた場合

GK：早川→大迫→鈴木彩

FP：谷口→遠藤→伊東→鎌田→板倉→渡辺→三笘→小川→前田→堂安→上田→田中→冨安→伊藤→町野→瀬古→菅原→中村→佐野海→久保→鈴木唯→藤田→鈴木淳