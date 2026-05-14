フジテレビは14日、フジテレビ系列で放送するFIFAワールドカップ2026の10試合のカードと出演者を発表した。

フジテレビ系列での放送試合一覧 グループステージ5試合

6月17日（水）午前3時～グループI「フランスvsセネガル」（キックオフ午前4時）

6月18日（木）午前1時～グループK「ポルトガルvsコンゴ民主共和国」（キックオフ午前2時）

6月20日（土）午前6時～グループC「スコットランドvsモロッコ」（キックオフ午前7時）

6月24日（水）午前7時20分～グループL「パナマvsクロアチア」（キックオフ午前8時）

6月28日（日）午前7時30分～グループK「コロンビアvsポルトガル」（キックオフ午前8時30分）

※すべて生放送。日時は日本時間表記。

日本代表の決勝トーナメント1回戦を生放送

日本代表がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦（ベスト32）をフジテレビ系列で放送する。決勝トーナメント1回戦3試合、決勝トーナメント2回戦（ベスト16）1試合、準々決勝1試合を放送。放送日時はグループステージ終了後に決定する。

“歴史に刻まれる”今大会を盛り上げる、豪華出演者陣も決定

中継番組MCはジョン・カビラ氏、佐久間みなみアナウンサーに決定。メイン解説にはフランス大会から3大会連続出場の小野伸二氏、メインナビゲーターには柿谷曜一朗氏が就任した。日本代表を長年見続けてきたMCと豪華出演者陣が、世界的ビッグイベントを熱く盛り立てる。

ジョン・カビラ氏コメント

「いよいよ、世界最大のスポーツの祭典開幕です！我らが日本代表サムライブルー、1998年のフランス大会から連続８度目の出場、心から祝し、誇りに思います。その歩み、日本戦を1998年のFIFAワールドカップ初出場から毎大会地上波でお届けできたフジテレビチームの一員として日本サッカー協会が掲げる『最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE』をご一緒に目に焼き付ける機会に心から感謝しています。サッカーを愛してリスペクトするフジテレビチームがお届けする解説、実況そしてレポートにご期待ください。ぜひ共に歴史の証人になりましょう！GO SAMURAI BLUE！」

小野伸二氏コメント

「FIFAワールドカップ史上最大の48チーム出場、史上初の３カ国開催と“新たな歴史が始まる大会”になる。その中で世界最速で今大会の出場を決めた日本代表が、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみですし、日本の勝利を願う全ての人々にその模様を熱くお届けしたいです！期待も不安もあるけど信じる事が大事！一緒に選手達の背中を後押ししましょう！」

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