日本テレビは14日、日本テレビ系列で放送するFIFAワールドカップ2026の15試合のカードを発表した。

東京ヴェルディユース出身で、俳優として活躍する竹内涼真さんをスペシャルナビゲーターに迎えた日本テレビ。グループステージは、日本代表の第2戦に当たるチュニジア代表戦を含む9試合、決勝トーナメントでは準決勝を含む6試合、合計15試合を生中継する。

＜グループステージ＞ 9試合 ※日本時間

6月14日(日) 12:40～15:30 オーストラリア vs トルコ

6月15日(月) 10:40～13:55 スウェーデン vs チュニジア

6月19日(金) 00:40～03:15 チェコ vs 南アフリカ ※18日(木)深夜

6月21日(日) 04:40～07:30 ドイツ vs コートジボワール

6月21日(日) 10:25～16:00 日本 vs チュニジア

6月24日(水) 10:40～13:30 コロンビア vs コンゴ民主共和国

6月26日(金) 10:40～13:55 トルコ vs アメリカ

6月27日(土) 08:40～11:30 ウルグアイ vs スペイン

6月27日(土) 11:40～14:30 ニュージーランド vs ベルギー

＜決勝トーナメント＞ 6試合 ※日本時間

7月1日(水) 01:39～04:30 ラウンド32 E組2位 vs I組2位

7月3日(金) 07:40～10:25 ラウンド32 K組2位 vs L組2位

7月4日(土) 06:40～09:25 ラウンド32 J組1位 vs H組2位

7月5日(日) 05:40～08:15 ラウンド16 M74勝者 vs M77勝者 *進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日(火) 03:40～06:15 ラウンド16 M83勝者 vs M84勝者

7月15日(水) 03:40～06:15 準決勝 or 7月16日(木) 03:40～06:15 準決勝

さらに、関連番組も多数放送予定。竹内涼真さんと森保一監督のスペシャル対談も放送される。

＜関連番組＞

■うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP

放送日時：5月30日（土）13時30分～14時30分

日本テレビ系全国30局ネット

【出演者】

MC：阿部亮平（Snow Man）・井桁弘恵

ゲスト：松井大輔・影山優佳・盛山晋太郎（見取り図）

ほか、芸能界のサッカー好きたちがVTRゲストとして出演

【番組内容】

FIFAワールドカップ開幕までおよそ２週間。日本代表と各国の「推し」選手を、芸能界のサッカー好きたちが、熱量高くプレゼン！コアなファンから「これから熱狂したい」視聴者の方まで、ワールドカップの自分なりの楽しみ方を見つけられる番組です！

■ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE！悲願のワールドカップ優勝なるか

放送日時：6月9日（火）21時00分～22時54分

【出演者】

MC：竹内涼真 ほか

【番組内容】

FIFAワールドカップ開幕直前！目標は「優勝」を掲げる日本代表の監督、選手、さらに裏方のスタッフの思いや知られざる裏側を再現ドラマや密着でお届け！TV初！森保監督物語！家族との約束と支え…竹内涼真さんをMCに迎え、これを見れば「ワールドカップが100倍楽しくなる」番組です！

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月15日（月）21時00分～22時54分

日本テレビ系全国29局ネット

【番組内容】

日本の初戦・オランダ戦が「表も裏も」全て分かる！“表”で見えた選手たちの好プレーをたっぷり！

その“裏”には「選手の葛藤」「家族の支え」「監督の秘策」が…。さらにスペシャルナビゲーター竹内涼真が

国民の疑問を生直撃！試合を見た人も、見られなかった人も、全国民が楽しめる２時間特番です！

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月20日（土）19時00分～21時54分

日本テレビ系全国29局ネット

【番組内容】

MCはサッカー愛溢れる明石家さんま！スペシャルナビゲーター竹内涼真×エース久保建英対談！

初戦オランダ戦で輝いた選手の知られざる人間ドラマとは⁉さらに運命の第2戦の相手・チュニジアへ独占潜入し敵地を丸裸に！国民が疑問に思うFIFAワールドカップのあれこれを生放送で全て解消します！

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月24日（水）21時00分～22時54分

日本テレビ系全国29局ネット

【番組内容】

㊙にこだわるGP帯2時間の生放送！グループステージ最終戦を2日後に控える日本代表を全力応援！

㊙話が続々･･･現地でスペシャルナビゲーター竹内涼真が選手を直撃！

豪華解説陣がうなった日本㊙プレー＆次戦の㊙策を徹底的に語り尽くします！