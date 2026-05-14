コッパ・イタリア決勝が13日に行われ、ラツィオとインテルが対戦した。

通算7度のコッパ・イタリア優勝を誇るラツィオは、2019－20シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ優勝以来、タイトルから遠ざかっている。今季のセリエA王者インテルに勝利し、本拠地である『スタディオ・オリンピコ』でトロフィーを掲げることはできるか。

対するインテルは今季、2シーズンぶり通算21度目のセリエA優勝を達成した。9日にはセリエA第36節でラツィオとの前哨戦に3－0で快勝したばかり。この流れに乗って2022－23シーズン以来となる通算10度目のコッパ・イタリア制覇を達成したいところだった。

ボールを支配するインテルに対し、ラツィオはコンパクトな守備ブロックで対応する。すると14分、インテルは右コーナーキックのチャンスを得ると、キッカーのフェデリコ・ディマルコが蹴ったボールがラツィオのアダム・マルシッチの頭に当たりゴールに吸い込まれ、インテルが先制に成功した。

先制したインテルはその後もボールをコントロールしつつ、自分たちのペースで試合を運んでいく。そして35分、インテルのデンゼル・ダンフリースが敵陣深くの右サイドでボールを奪うと、ドリブルで前進してからグラウンダー性のクロスを通す。これにラウタロ・マルティネスが右足で合わせ、インテルが加点してみせた。

一方、ミスもあって2点のビハインドを背負うことになったラツィオだが、なかなか目立ったチャンスを作れない。前半はこのままインテルの2点リードで終わった。

後半は、ラツィオが立ち上がりから強度を上げてプレスをかけ、シュートも前半より積極的に試みていく。だが、インテルの組織的な守備がラツィオに得点することを許さない。

結局、その後もラツィオは得点を奪えないまま試合終了。インテルが2－0で勝利し、2022－23シーズン以来となる通算10度目のコッパ・イタリア優勝を果たした。

この後は両チーム共にセリエA第37節の試合に臨む。ラツィオは17日にアウェイでローマとの“デルビー・デッラ・カピターレ”を戦い、インテルは17日にホームでヴェローナと対戦する。

【スコア】

ラツィオ 0－2 インテル

【得点者】

0－1 14分 オウンゴール（インテル）

0－2 35分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

【動画】インテルが国内2冠！通算10度目のコッパ・イタリア制覇