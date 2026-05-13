大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、控え捕手のダルトン・ラッシング捕手がグラウンド内外で度々騒動を起こし物議を醸している。他球団ファンからはひんしゅくを買っている一方、チーム内には擁護の声もあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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今季のラッシングは日本時間12日終了時点で、21試合、打率.302、7本塁打、17打点と好成績をマークしている。その一方で、相手チームのサイン盗みを疑うような発言や、試合中の相手選手への暴言などが度々取りざたされている。

同メディアは「ドジャースの野球運営部門副社長であるビリー・ガスパリーノ氏によると、ラッシングは相手選手を苛立たせる傾向がある一方、同僚たちの前ではまったく違う人物なのだという。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者が伝えている」と言及。

続けて、「彼は時に賛否を呼ぶタイプなんだ。ただ、私にとって一番印象的なのは、彼は野球を心から愛しているということだ。物凄く知識が豊富で、話すのも大好き。激しい競争心の裏には、同僚たちを大切にしていて、彼らのためなら何でもするような、とても良い人間性があるんだ」という同氏のコメントを伝えている。

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