「他球団が愚か者に見える」村上宗隆、活躍する毎に後悔増す？　懸念で獲…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、当初の低評価を覆す大活躍を続けている。もはや同選手の獲得に動かなかった他球団が、間違っていたことを証明していると、米メディア『ヤードバーカー』が報じた。

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村上はNPBの東京ヤクルトスワローズで8年間プレーし、通算892試合で246本塁打を放っている。

特に2022年には56本塁打を記録して、NPB史上2位、日本人選手としては最多の本塁打数となった。

パワーヒッターとしての実力は早くから米国にも知れ渡り、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が来日して視察したこともある。

しかし、すでに頭角を現していたにもかかわらず、予想に反して今オフは沈黙が続き、最終的にホワイトソックスが2年総額3400万ドル（約53億4000万円）で村上を獲得した。

市場が停滞した主な要因は、村上の三振数の多さと守備の懸念だとされている。

だが、蓋を開けてみれば、開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームランを放つなど、期待以上のパフォーマンスを見せつけた。

それを踏まえ、同メディアは「村上の争奪戦は、多くの人が予想していたほど盛り上がらなかった。

日本でのプレーで圧倒的なパワーを見せていたにもかかわらず、高い三振率やメジャーリーグで通用するかどうかの疑問から、多くの球団が獲得を躊躇したのだ。

メジャーリーグでの初のフルシーズンはまだ4分の1しか終わっていないが、彼はすでに、彼を見送った全ての球団を愚か者に見せつけている」と伝えている。

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