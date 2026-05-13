「球威は格段に向上」今永昇太、これまで以上に最高のシーズン！？　好調…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、かつてないほど好パフォーマンスのシーズンを送るかもしれない。現時点において、好調だった2024年シーズンの調子を取り戻していると、米紙『ニューヨークタイムズ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

昨季後半には被本塁打の多さが目立っていた今永だが、まだ今季は4本のホームランを許すだけにとどめている。

8登板を終えて4勝2敗、防御率2.28、53奪三振という好成績を残しており、それがナ・リーグ中地区首位を走るカブスの原動力にもなっていた。

2024年のルーキーシーズンにはオールスター選出、ナ・リーグ新人王投票で4位、サイ・ヤング賞投票では5位に入っており、当時を彷彿とさせる活躍ぶりである。

それを踏まえ、同紙はタイトルに「カブスの今永は、不振だった2025年シーズンを克服し、これまで以上に好調かもしれない」とつけ、

「今永は健康状態が良く、球威も昨シーズンより格段に向上している。

しかし、2024年当時の状態に戻ったと言うのは、あまりにも単純すぎる説明だ。

これは以前とは全く異なる、いや、もしかしたらそれ以上の姿と言えるかもしれない。

結局のところ、カブスの投手陣が次々と負傷している現状において、今の今永こそがチームにとってまさに必要な存在なのだ」との評価を下している。

【関連記事】

【了】