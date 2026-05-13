「少し猶予を与えてあげるべき」今井達也、復帰後初登板で苦戦。アストロ…

今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、12日（日本時間13日）に行われたシアトル・マリナーズ戦で復帰登板を果たしたが、4回投げて5安打6失点3奪三振の成績を残し、敗戦投手となった。復帰後初登板で苦戦したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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今井は今オフ、埼玉西武ライオンズからポスティング公示され、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億2000万円）の契約を結んだ。

高い期待を寄せられながらメジャー挑戦を果たしたものの、今季4登板を終えて1勝1敗、防御率9.24、16奪三振であり、まだ本領発揮できていない。

右腕の疲労のため15日間の故障者リスト（IL）入りしてから何度かリハビリ登板を行ったものの、調子が上がらないままメジャーに戻っている。

それでもアストロズのダナ・ブラウンGMは、今井について「彼はまだ米国で初めての経験を積んでいる最中であり、マイナーリーグも経験していない。

少し猶予を与えてあげるべきだ。

彼は非常に才能のある選手。

誤解しないでほしいが、私は今井が今年素晴らしいシーズンを送ると確信している。全く心配していない。

メジャーリーグは世界最高の野球であり、選手は誰しもこういう時期を経験するものだ。

成長の過程は必要だが、彼は必ず乗り越えると私は信じている」と述べ、強気の姿勢を崩していない。

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