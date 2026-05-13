◆ 好投を支えた6回の好守連発

西武が6連勝で4カード連続のカード勝ち越しを飾った。先発の髙橋光成が1失点で完投勝利をマークし、リーグトップの5勝目を挙げた。

13日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、髙橋の投球内容と内野守備に注目が集まった。髙橋の投球について坂口智隆氏は「ストレートがなかなか捉えられなかった。その中で最後はボールゾーンのフォークを振らせるという組み立てが効果的だった」と評価し、「良いリズムで投げていたのが守備にも影響していた」と振り返った。

中でも印象的だったのは6回の守備だった。一死から周東佑京に四球を与えた直後、一・二塁間への鋭いゴロを一塁手のネビンが右に出て好捕。続く打者の一・二塁間への打球も、今度は二塁手の石井一成がダイビングキャッチで防ぎ、連続で安打性の当たりを止めた。

このプレーに坂口智隆氏は、「これだけ動けるファーストがいてくれるとチームとしても助かる。そして、それにつられるように石井選手にもファインプレーが出た。こういう守備が出ると試合が締まる」とコメント。「髙橋投手のリズムの良いピッチングに野手が応えた。野手全員がしっかり動けていた」と、投手と守備陣の好循環を高く評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』