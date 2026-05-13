大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、最近打線が今一つ機能していない。こうした現状についてマックス・マンシー内野手が言及したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「ドジャースは直近11試合で7敗目を喫しており、そのうち7試合で2得点以下に抑え込まれている。デーブ・ロバーツ監督は最近、打線が時折“ひとつのまとまり”として機能していないように感じると語っていたが、マンシーもその見方に同意した上で、同僚たちに対し、不調を引きずらずにただプレーに集中するよう呼びかけた」と言及。

続けて、「今のチームには、自分が本来いるべき状態に達していないと感じている選手が何人かいて、その修正に取り組んでいるところだと思う。でも、何かを“直そう”としながらプレーしている時は、純粋に競争するのは難しい。これまでもチームで何度か話してきたことだが、グラウンド外で考えていることは全部忘れて、打席に入ったらとにかく勝負に集中しなければいけない。今は特に、そのことをもう一度強く意識する必要があると思う」というマンシーのコメントを伝えている。

シーズンはまだ序盤の段階だが、野手陣は傷が浅い内に現状を打破することはできるだろうか。

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