大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い2-6で敗れた。先発を務めた山本由伸投手は一発攻勢に苦しみ今季3敗目を喫したが、敗戦の中にもポジティブな要素はあったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦の山本は2回までは無失点に抑えていたが、1-0の3回表に同点ソロを被弾。その裏、打線は大谷が勝ち越しの7号ソロを放ってカバーしたが、1点リードのまま迎えた5回表に2者連続本塁打を打たれた。

その後、7回表に無死一、三塁のピンチを招くと、1死をとったところで降板。後を受けたブレイク・トライネン投手が走者を返してしまったため、6.1回5失点、被安打6、四死球0、8奪三振という投球成績になった。

悔しい結果に終わった山本だが、同メディアは「彼のように自己評価が厳しい選手にとっては、自身の進歩を実感するのは難しいかもしれない。だが、この日の球威は鋭く見え、制球力も高まっているように感じられた。さらに、課題となりがちな初回の失点も回避。6種類の球種を投げ分けるアプローチが功を奏した。93球のうち、見逃しと空振りを合わせてストライク30個を記録しており、球の質が確かに向上していたことを証明した」と指摘している。

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