千葉ロッテマリーンズは、7月19日、20日に行われる福岡ソフトバンクホークス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）を対象に、「BLACK SUMMERユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着15,000枚で販売することを発表した。

今年のBLACK SUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプト。

ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに、静かな輝きをまとうクールなグラデーションを施し、光をイメージした胸の「MARINES」ロゴには、ボールやスイングの軌道、選手たちの走りを表現している。

グッズ付きチケット対象ユニホームは、7月19日が「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」、7月20日が「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」となり、それぞれ異なる背面デザインを採用。

「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面にはBSWをきっかけにチームとファンが一つに繋がる「結束」を表現した、BSWの象徴的なサークルロゴをダイナミックに配置。

「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面には2026年を示す「26」のナンバリングと、「START YOUR FUTURE HERE」のメッセージを刻んだデザインを採用。

グッズ付きチケット1枚につき「BLACK SUMMERユニホーム」1枚を受け取れる。受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページをご確認ください。

＜BLACK SUMMERユニホーム詳細＞

素材：ポリエステル100% 、サイズ：身丈76cm 身幅61cm 袖丈39cm

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