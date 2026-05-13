













横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手が13日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦に先発登板。4回2失点と上々の仕上がりを見せた。











藤浪投手はこの試合で約1カ月ぶりに先発登板。初回、先頭の萩尾匡也に中前打を許したが、続く皆川岳飛を投ゴロ併殺に仕留めると、3番・小濱佑斗から137キロのカットボールで空振り三振を奪い、三人で抑えた。



2回には浅野翔吾の三ゴロの間に1点を失ったが、3回は山瀬を2球連続の直球で追い込み、外角直球で見逃し三振に仕留めた。



4回にも味方の悪送球が絡み失点を喫したが、4回を5安打2失点（自責点1）3奪三振とゲームを作った。



最速154キロのストレートも冴えわたり、課題とされていた制球面でも、1四球のみに抑えるなど上々の仕上がりを披露した。



チームは先発陣に苦しんでいるだけに、このまま状態を上げチームを救う救世主として一軍のマウンドに舞い戻ることが出来るだろうか。











【動画】藤浪晋太郎、最速154キロストレートで見逃し三振

DAZNベースボールの公式Xより











エグい球威



藤浪晋太郎 本日最速154キロ

今季最長4回投げ自責1



⚾️巨人×DeNA（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】