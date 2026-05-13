大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックス所属のアレク・トーマス外野手をトレード獲得したと発表した。チームは現在外野3枠が埋まっている状況だが、それでも先行きは明るいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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トーマスはメジャーデビューした2022年から昨季まで、通算420試合に出場している左打ちの外野手。今季は28試合、打率.181、2本塁打、10打点と苦戦していた中、同9日にDFAとなっていた。

同メディアは「これは、この一手だけでナショナルリーグ西地区の勢力図を揺るがすようなタイプの補強ではない。だが、才能はあるものの評価を落としている選手を見極め、妥当な代償で獲得し、自分たちの育成・分析システムによってその能力を引き出せるかを試す。まさにドジャースが長年続けてきたタイプの補強だ」と言及。

続けて、「この補強は打撃面で結果を残し、より大きな役割を勝ち取っているアンディ・パヘス外野手に対する直接的な脅威とは感じられない。トーマスがより多くの出場機会を得るためには、自ら打って結果を示さなければならない。それでも、ベンチ要員、守備固め、代走、あるいは相手との相性を考慮した起用法など、チームに貢献できる道筋は十分にある」と記している。

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