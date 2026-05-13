マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミーロが、元ウェールズ代表FWガレス・ベイル氏を絶賛した。12日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在34歳のカゼミーロは、前所属のレアル・マドリードで公式戦通算336試合に出場し、5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇など合計18個のタイトルを獲得した。そして、2022年夏に総額7000万ポンド（約149億円）と見られる移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入し、ここまで公式戦通算159試合に出場。さらに、ブラジル代表としても通算84試合に出場した経験を持っている。

そんなカゼミーロは契約満了に伴い、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団することが決定しているなか、同クラブOBの元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏のポッドキャストに出演し、これまで一緒にプレーしてきた選手の中で最も優れた選手について次のように言及した。

「クリスティアーノ（・ロナウド）は（毎シーズン）少なくとも15ゴールを決めるけど、ベイルは攻撃、守備、ヘディング、そして得点もできる。クリスティアーノは最高だ。彼は別次元の選手だよ」

「クリスティアーノは議論の対象から外すべきだ。そうしたら、僕にとってはベイルが最高だ。より完成された選手なんだ。彼のやることはすべて優れている。非常に速いし、強靭だ。ベイルは信じられないほど素晴らしい選手だよ」