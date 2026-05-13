【ファーム】父は中日で優勝に貢献…ソフトバンクの育成外野手・エミール・…















福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのエミール・セラーノ・プレンサ選手は12日、本拠地・タマスタ筑後で四国ILplus NPBチャレンジカップの愛媛マンダリンパイレーツに「9番・左翼」で先発出場。全力疾走でプロ初安打となる遊撃への内野安打を記録した。











3回、2死走者なしで迎えた第1打席。愛媛先発の佐山蒼空投手が投じた初球の外角寄りの直球をバットの先端で捉え、打球は遊撃へ。持ち前の俊足を活かして、一塁ベースを駆け抜けた。



チームは1-4で敗れたものの、エミール選手はこの日3打数1安打と存在感を示した。



父は横浜ベイスターズ・中日ドラゴンズ・東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーしたドミンゴ・グスマン氏。2004年に中日で10勝を記録し、リーグ優勝に貢献した元NPBの右腕だ。



エミールという名には父方の姓「グスマン」、母方の姓「セラーノ」の両方が受け継がれており、まさに父の血を引く野球エリートといえる。



幸福の科学学園高校時代から俊足と長打力を兼ね備えた外野手として注目を集め、2025年ドラフトで育成7位指名を受けてソフトバンクに入団した。



父がNPBのマウンドで躍動した地と同じ日本の球場で、息子が掴んだプロ初安打。



二代にわたって刻まれた日本野球への挑戦が、今まさに新たなページを開こうとしている。





















【動画】全力疾走で掴み取った！エミールのプロ初安打がこちら

DAZNベースボールのXより













“プロ”初ヒット



育成7位 エミール・セラーノ・プレンサ

全力疾走で掴み取った

父は中日などで活躍したドミンゴ・グスマン



⚾️ソフトバンク×愛媛MP（ファーム）

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