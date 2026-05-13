最終回に劇的決着…巨人・佐々木俊輔がサヨナラ2ラン！岐阜の夜を締めくく…

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読売ジャイアンツの佐々木俊輔選手は12日、ぎふしん長良川球場で行われた広島東洋カープ戦に「8番・中堅」で先発出場。劇的な幕切れとなるサヨナラ2ランホームランを放った。











9回、同点で迎えた無死一塁の第4打席。広島4番手の中﨑翔太投手が投じた初球のフォークを泳ぎながら上手く拾うと、打球はぐんぐん伸びて巨人ファンが待つ右中間スタンドへ飛び込んだ。



7回の第3打席では、1死走者なしから右二塁打で好機を作ると、1番打者・平山功太選手の適時打で同点のホームを踏んだ。



試合は巨人が5-3でサヨナラ勝ち。今季4本塁打目となったこの一打は、佐々木選手にとってキャリア初のサヨナラホームランとなった。



今季は「8番・中堅」として着実に出場機会を積み重ねており、この日は2安打2打点の活躍でチームを救った。



劇的な一発を放った後はベンチに戻ってチームメートと喜びを分かち合い、岐阜の夜を最高の結末で締めくくった。

























【動画】岐阜の夜に劇的決着、佐々木俊輔のサヨナラ2ランがこちら！



DAZNベースボールの公式Xより













岐阜の夜に最高の結末



佐々木俊輔 劇的な幕切れとなる

サヨナラツーランホームラン！



⚾️巨人×広島

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