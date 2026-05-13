逗子のまちを静かに流れる田越川のほとり。せせらぎのように心地よい時間が満ちるその場所に、「lhelianthe（レリオント）」はあります。

2025年2月1日、逗子駅前「バレル」から移転し、桜山エリアにオープンしたビストロです。

店名は、フランス語で“ヒマワリ”の意味を持つ、ギリシア語由来の言葉から。太陽のような生命力や日常に寄り添う存在でありたい——そんな想いが込められています。

「あなたの近くの街フレンチ」というコンセプト

この店を営むのは、店主の吉田弘さん。掲げているのは「あなたの近くの街フレンチ」。1人で切り盛りするビストロです。

吉田さんが愛してやまないのは、90年代のビストロ料理。

内臓料理やジビエ、旬の魚、地元野菜を、90年代ビストロの系譜を感じさせるスタイルで仕立てています。

レリオントでは、メニューもワインリストもあえて用意されていません。その日の食材やリクエスト、そして店主が感じ取る客の様子によって、料理が組み立てられていきます。

旬の食材を活かすため、基本的には店主のお任せで楽しむスタイル。アレルギーがある場合は、予約時に伝えておくのがおすすめです。お一人で営業されているため、細かな指定が難しい場合があるものの、リクエストについても可能な範囲で対応してもらえるとのこと。

開放感あふれる店内は、直接光が当たることなく快適に過ごせます。

一見するとハードルが高く感じられますが、店主との会話を楽しみながら、その場で生まれる一皿に出会えるのも魅力。

ワインリストはないものの、特にロゼワインにはこだわりがあり、50種ほどそろえているとのこと。チャージはなく、夜はワンドリンク以上のオーダーが必要です。

とある日のランチ例

今回は事前に予約をして、ランチ時に利用させてもらいました。その日によって、また利用する人によってメニューは変わるので、とある日の一例として参考程度に見てもらえればと思います。

つきだしは鶏白レバーのムース。濃厚でなめらかな口当たりが、これだけでワイン好きの一杯目を軽く空けてしまいそうな存在感です。

続いては、茄子をキャビアのように仕立てた一皿。この料理のために、地元産で種のある茄子をわざわざ探したそうです。

初めて口にする料理でしたが、とろけるような食感の中に、茄子本来のやさしい甘みがしっかりと感じられます。

スープは新玉ねぎのポタージュ。玉ねぎのやさしい甘みを感じるスープに、燻製生ハム・シュペックの塩気が絶妙なアクセントを添えています。筆者にとってシュペックも初体験。バケットとの相性もよく、印象に残る一品でした。

そしてカセットコンロがテーブル脇に運ばれ、ジャガイモのガレットが目の前で焼かれていきます。オープンキッチン以上に近い距離感で、料理教室のようでもあり、シズル音や香りまで含めて楽しむ贅沢な時間です。

出てきたのがこちら。牛肉と鴨肉もワンプレートに豪快に盛り付けられ、思わず今日を特別な記念日にしたくなるような一皿です。肉も野菜も味がしっかりとしていながら、脂っこさはなく、豪快さの中に上品さが感じられます。

ランチでは肉あるいは魚料理が提供されるそうです。

最後には、逗子の桜山エリアにちなんだ「さくらフィナンシェ」と、近隣の池子周辺で収穫された夏みかんといちごがカットして添えられたデザートプレートが登場。桜の塩漬けと地元のはちみつを使っているという話に聞き入ってしまい、気づけば撮影を忘れてしまっていました。

こちらは以前に作られたさくらフィナンシェ。表面の軽いサクッとした食感が心地よく、すでにお腹が満たされていても、もうひと口食べたくなる味わいです。

コースが終わるまでに約2時間。コーヒーも付き、同行した子どもにはブラッドオレンジジュースを用意してもらい、3人で8,000円（税込）でした。

おそらく全く同じ内容が提供されることはなさそうなので、ランチ時に行かれる時の参考にしてもらえればと思います。

料理教室や貸切も！川沿いのテラスもたまらないビストロ

レリオントは田越川を眺めるようにテラス席が設けられていて、予約時に伝えておけばペット同伴もOKです。店内は禁煙。夜はテラス席のみ喫煙OKとなっています。

レリオントは1人で切り盛りしていますが、そうとは思えないほど料理教室やケータリング、深夜営業など、ひとつの形にとらわれない活動を幅広く行っています。

料理教室はリクエスト制で、1人あたり5,000円（税込）。食事とお酒を楽しみながら学べるスタイルです。吉田さんがバレルの頃からライフワークとして開催しており、リクエストした料理を教えてもらえます。年に3回ほど災害時の料理教室も開催しているのが興味深いところ。

また、貸切にも対応しており、予算によっては少人数での利用も可能とのこと。ちなみにランチもディナーも予約は前日までに、InstagramのDMから連絡してくださいということです。

店主が自称する「絶滅危惧種的ビストロ」

スタイリッシュなお店の雰囲気とは裏腹に、店主自身が「大分クセが強いです」と語るレリオント。

実は店主、お店を営業していない時には地元の子供にレスリングを教えているというのも興味深い点。逗子の環境を愛する吉田さんの、エネルギーあふれる会話もレリオントでしか味わえない体験となっています。

メニューもワインリストもなく、駅から少し距離があり、支払いは現金のみ。店主自称の「絶滅危惧種的ビストロ」。それも含めて、ここで過ごす時間そのものが特別な体験です。

田越川のほとりで、会話とともにゆっくりと形になっていく一皿を味わう——そんな時間そのものを楽しむビストロ「lhelianthe（レリオント）」。

誰でも気軽にどうぞというタイプのお店ではないかもしれませんが、それでも記事を読んで惹かれるものがあれば、店主の提案する渾身の一皿に出会いに行ってみてはいかがでしょうか。

※2026年5月時点での内容です。

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