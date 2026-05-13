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阪神タイガースの嶋村麟士朗選手は12日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に代打出場。プロ初となる2ランホームランを放った。











7回、好投を続けていた阪神先発の西勇輝投手の代打として2死一塁の場面で登場。ヤクルト5番手廣澤優投手が投じた4球目の外角寄りの直球を完璧に捉えて、阪神ファンが待つ左翼スタンドに突き刺した。



打球がスタンドに飛び込んだのを確認すると、阪神ファンで埋め尽くされた左翼スタンドに向かって右手の人差し指を高々と突き上げながらダイヤモンドを一周。その堂々とした振る舞いに、スタンドのファンは大いに沸いた。



試合は阪神が10-0で圧勝。先発の西投手が6回無失点の好投で今季の勝ち星を積み重ね、打線も1回から繋がりを見せた。9回には森下翔太選手の満塁ホームランが飛び出すなど、打線が爆発した。



今春のキャンプでアピールを続け開幕前に支配下契約を勝ち取った苦労人が、代打の切り札として結果を出した。



今季6試合で打率.429・OPS1.286と勝負強さを見せる嶋村麟士朗選手。その大きな右手の人差し指が指す先に、虎の未来が見えた。























【動画】待望の初HR！嶋村麟士朗がスタンドへ指差しポーズ



DAZNベースボールの公式Xより













溢れ出る威圧感



代打・嶋村麟士朗がプロ初ホームラン

レフトスタンドを指さしてダイヤモンド一周



⚾️ヤクルト×阪神

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