













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は12日（日本時間13日）、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。第1打席では右翼へ安打を放ち、第2打席では12試合ぶりとなる今季第7号ソロ本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴った。

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大谷はこの日、第1打席でエイドリアン・ハウザー投手の4球目を捉えて右翼へ安打を放った。その後、フレディ・フリーマン内野手の安打とカイル・タッカー外野手の死球で3塁に進むと、ウィル・スミス捕手の犠牲フライで生還した。











しかし、ドジャース先発の山本由伸投手が3回表にエリック・ハース捕手に同点となるソロ本塁打を許し、試合は振り出しに戻った。



直後の3回裏、先頭の大谷は再びハウザーの4球目を捉え、逆方向の左中間スタンドへ運ぶ勝ち越しのソロ本塁打を放った。これは4月26日（日本時間27日）のシカゴ・カブス戦以来となる12試合ぶりの本塁打となった。



不振が続いていた大谷について、カムラス氏は「彼は、やっと本来の調子を取り戻しつつある。105.9マイル（約170.4キロ）の打球を逆方向へ運んだ。これはドジャースにとって素晴らしい兆しだ」と綴っている。









【動画】大谷翔平、12試合ぶりとなる今季第7号のソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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