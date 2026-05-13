













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの松尾汐恩選手は12日、本拠地・横浜スタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「8番・捕手」で先発出場。チームを勢いづける先制適時打を放った。











2回、1死一、三塁の好機で迎えた第1打席。中日先発の金丸夢斗投手が投じた2球目のスプリットを泳がされながらもバットの先端で上手く捉えて、しぶとく右前に打球を落とした。



続く4回に回ってきた第2打席では、先頭打者として中前打を放ち出塁したが、後続が倒れて得点とはならなかった。



試合はDeNAが3対1で勝利。松尾選手の先制タイムリーが呼び水となり、東克樹投手が6回を無失点に抑える快投を披露。



山﨑康晃投手が9回に押し出し死球で1点を失ったものの、チームは貯金を1とした。



全イニングマスクをかぶり続けた松尾選手は、この日2安打1打点。本拠地・横浜スタジアムでの打率は現在.375と、”ハマスタ”を得意としていることも数字が証明している。



2022年ドラフト1位で大阪桐蔭高から入団した松尾選手。



この日は正捕手・山本祐大選手が福岡ソフトバンクホークスへトレード移籍されることが発表。次期正捕手候補として期待を背負った21歳が、バットでも存在感を示した。



ハマの未来を担う若き捕手が、着実にその器を大きくしている。























【動画】新正捕手定着へ…松尾汐恩の先制タイムリーがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













ハマの未来を担え



チャンスの場面でしっかり一本

松尾汐恩が先制タイムリーヒット



⚾️DeNA×中日

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