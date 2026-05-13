大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、打撃不振により先発ラインアップから外れる可能性がある。チームは開幕直後の勢いから一転し、12日（日本時間13日）まで3連敗、過去10試合で6敗と停滞する中、大谷の状態にも注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

大谷は今季、投手としては素晴らしい成績を残している。ここまで6試合に先発し、防御率0.97、対戦打者の29％から三振を奪うなど、マウンド上では圧倒的な存在感を見せている。

一方で、フルタイムの二刀流として復帰した今季は、打撃面で明らかな後退が見られている。ここまで180打席で打率.233、出塁率.363、長打率.404、wRC+114。平均以上の数字ではあるものの、過去の大谷を基準にすれば、物足りなさは否めない。

特に5月に入ってからの不振は深刻だ。41打席で打率.111、出塁率.220、長打率.139、wRC+10と苦しんでおり、一時的な不調として見過ごすことが難しい状況になっている。

不振が続く大谷についてカンプベル氏は「これはデーブ・ロバーツ監督にとって無視できない問題となった。ロバーツ監督は、大谷を打撃不振から脱却させるべく、一から戦略を練り直している。その一環として、現ナ・リーグMVPである大谷を、13日（同14日）か14日（同15日）の試合で打線から外すことになりそうだ」と言及した。

【関連記事】

【了】