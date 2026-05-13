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オイシックス新潟アルビレックスBCは13日、元オリックスの井口和朋投手と再契約したことを発表した。

背番号は「20」に決定。今季3月17日に同球団を退団したが、2ヶ月での出戻り入団となった。

井口は、2015年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに入団。2021年には43試合の登板で防御率1.86の好成績をマークした。

2023年オフに戦力外通告を受けると、2024年からはオリックス・バファローズでプレー。同年は32試合に登板し、防御率4.18の成績を残した。

2025年オフにはオイシックスに入団したが、今季3月17日に退団。その後はメキシカンリーグでプレーしていた。

■井口投手のコメントは下記の通り

「今回改めてオイシックス新潟アルビレックスBCの一員としてプレーすることになりました。改めてチームに迎え入れてもらった感謝を忘れず、少ないながらもメキシコでの経験を活かしてチームに貢献できるように頑張ります！」

【写真】オイシックスと再契約！井口和朋のユニフォーム姿がこちら

[caption id="attachment_263802" align="alignnone" width="450"] オイシックス新潟アルビレックスBCの井口和朋[/caption]

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