現代人の食生活は、忙しさの中で栄養バランスが偏りがち。手軽にサッと済ませたいけれど、健康も気になる……そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。しかし、もし「パン」一つで33種類もの栄養素が美味しく摂れるとしたら、あなたの毎日はどう変わるでしょう？

忙しい現代人の救世主！日清「完全メシ BREAD」の魅力

日清食品から登場した「完全メシ BREAD」は、まさにそんな現代人の悩みを解決する画期的な一品です。あの「完全メシ」シリーズから、ついにパンが登場したとあって、その手軽さと栄養バランスに注目が集まっています。新CMでは、お笑い芸人のダイアン津田さんとタレントの森山未唯さんが登場し、津田さんの名言「ゴイゴイスー！なのにまいまいう～！」が炸裂！一体どんなパンなのか、その魅力に迫ってみましょう。

累計6,800万食突破！「完全メシ」シリーズから待望のパンが登場

日清食品の「完全メシ」シリーズといえば、発売以来なんと累計6,800万食を突破した大ヒットブランド。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」に基づき、33種類の栄養素¹とおいしさの完全なバランスを追求していることで知られています。これまではカップ麺やカップライス、ドリンクが中心でしたが、今回「BREAD（パン）」という形でラインナップに加わったことで、その手軽さはさらにアップしました。忙しい毎日の “スキマ時間”や小腹が空いたとき*など、様々なシーンで活躍してくれること間違いなしです。

新CMでは、ダイアン津田さんと森山未唯さんが、ZAZYさんのリズムネタを彷彿とさせるキャッチーなフレーズ「完全メシ パンパーン！」に合わせて息ぴったりの掛け合いを披露しています。森山さんが津田さんにパンを食べさせる“あーん”のシーンでは、津田さんが照れたような表情を見せる一幕も。そして、津田さん渾身の「ゴイゴイスー！」が聞けるというから、これは見逃せません。

「すごいパン」と話題！その驚きの実力に迫る

33種類の栄養素をこの一つで！完璧な栄養バランス

「完全メシ BREAD」が「すごいパン」と称される最大の理由は、その驚異的な栄養バランスにあります。「日本人の食事摂取基準」に基づき、ビタミン、ミネラル、たんぱく質、食物繊維など33種類もの栄養素を、この一つでバランス良く補えるというのだから驚きです。忙しい朝や、ランチをサッと済ませたいとき、ついつい栄養が偏りがちですが、菓子パン一つで必要な栄養が摂れるなんて、まさに現代人にぴったりの救世主だと感じました。

「ゴイゴイスー！なのにまいまいう～！」ダイアン津田も唸るおいしさ

栄養バランスが良くても、味がイマイチでは続きません。しかし、そこは日清食品、「おいしさ」にも徹底的にこだわっています。CMで津田さんが放った「ゴイゴイスー！なのにまいまいう～！」という名言は、まさにこのパンの本質を突いているのではないでしょうか。栄養が完璧なのに、めちゃくちゃ美味しい！私も思わず頷いてしまいました。撮影現場では、津田さんはなんと22個もの「完全メシ BREAD」 を口にしたそうです。「普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします」とコメントしていることからも、そのおいしさと食べやすさが伝わってきますよね。ふわふわの食感も人気の秘密のようです。

気になるラインナップは2種類！

現在、「完全メシ BREAD」は2つのフレーバーが展開されています。どちらも魅力的なので、ぜひ両方試していただきたいです！

「完全メシ BREAD チョコクリーム」

くちどけが良く、やさしい甘さのチョコクリームが、ふわふわのパン生地に包まれています。朝食にもおやつにもぴったりで、甘いものが食べたいけど栄養も摂りたいというときに最適です。

216kcal8.7g6.6g32.2g (糖質：28.9g、食物繊維：3.3g)0.3g

「完全メシ BREAD カレー」

タマネギのコクとスパイスの辛さがきいたカレーフィリングが、こちらもふわふわのパン生地に包まれています。ちょっとした軽食や、食事の時間が取れないときの強い味方になりそうです。

213kcal8.4g6.1g31.4g (糖質：28.7g、食物繊維：2.7g)0.8g

どこで買える？CM出演者のコメントもチェック！

関東甲信越エリアで先行発売中！

「完全メシ BREAD」は、関東甲信越エリアで先行発売されています。気になる方は、ぜひお近くの取り扱い店舗をチェックしてみてください。より詳しい情報や、もしかしたらオンラインでの購入方法なども見つかるかもしれません。

CM撮影秘話！ダイアン津田と森山未唯が語る

今回のCM撮影について、津田さんと森山さんからもコメントが寄せられています。ダイアン津田さんは、森山未唯さんとの共演について「すごく楽しかったですね。隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います」とコメント。森山さんも「津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした」と語っています。

また、5月27日に50歳を迎える津田さんは、初挑戦してみたいこととして「ハリウッドですかね」と冗談交じりに話しつつも、「芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています」と今後の抱負を語っています。森山さんも「津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです」とエールを送っています。お二人の今後の活躍にも注目ですね！

まとめ：健康と美味しさを両立する新習慣を始めよう

日清食品の「完全メシ BREAD」は、手軽に美味しく、そして完璧な栄養バランスを摂取できる、まさに現代人のための画期的なパンです。ダイアン津田さんの「ゴイゴイスー！なのにまいまいう～！」という言葉が、その魅力を的確に表現していると感じました。日々の忙しさの中で、食生活がおろそかになりがちなあなたにこそ、ぜひ一度試していただきたい一品です。あなたの食生活に、おいしさと健康、そしてちょっとしたユーモアをプラスしてくれることでしょう！

*¹ 「日本人の食事摂取基準」(2020 年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。