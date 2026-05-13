大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い3-9で敗れた。この試合では、ここまで今一つの調子が続いている佐々木朗希投手が先発マウンドに上がったが、復調まではまだ道半ばかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

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同戦の佐々木は2回に先制のソロ本塁打を浴びるも、この一発以外は5回まで得点を許さなかった。ただ、6回に先頭打者から3連打を浴び2点を失ったところで降板。5.0回3失点、被安打6、四死球2、5奪三振といった投球成績だった。

同メディアは「佐々木は内容的にも球数的にも十分良く、ロバーツ監督が6回も続投させるだけの投球をしていた。しかし、その6回がうまくいかなかった。ジャイアンツは先頭から3人連続で出塁し、最後はエリオト・ラモス外野手の2点タイムリー二塁打。佐々木は好投から一転、アウトを1つも取れずに降板し、敗戦投手の可能性まで背負う形となった」と言及。

続けて、「次の回にマックス・マンシー内野手が同点のソロ本塁打を放ったことで、その責任を負うことは回避された。それでも、最終的な佐々木の成績は平凡と言わざるを得ない内容だった。確かに以前よりは良くなっているが、まだ“良い”と呼べるレベルには達していない」と記している。

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