ローマに所属するアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラが、2027年6月までの契約延長を希望しているようだ。12日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

スキーラ氏によると、今シーズン限りで契約満了を迎えるディバラは年俸250万ユーロ（約4億6000万円）＋ボーナスという条件で2027年6月まで契約を延長する準備ができているとのこと。ディバラは現在、年俸800万（約14億8000万円）ユーロ＋100万ユーロ（約1億8000万円）を受け取っているが、大幅に給与を減らしてでも契約を更新し、ローマにとどまりたい意向のようだ。

また、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督もディバラの残留を望んでおり、オーナーであるフリードキン・グループの決定を待っている状況だという。

現在32歳のディバラは2022年7月にユヴェントスからローマにフリーで移籍。今季はヒザの負傷などでプレータイムは1416分間にとどまっているものの、出場した公式戦25試合で3ゴール5アシストを記録。10日に行われたセリエA第36節パルマ・カルチョ戦でもアシストを記録しており、チャンピオンズリーグ出場権を争うチームにおいて攻撃の中心的役割を果たしている。

【ハイライト動画】鈴木彩艶がビッグセーブも… パルマvsローマ