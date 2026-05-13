老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金を繰り上げ受給した場合に、あとで後悔する可能性があるのかについて解説します。

◆Q：60歳から繰り上げ受給した場合、あとで後悔することはありますか？

「繰り上げ受給をすると損になると聞きますが、本当でしょうか？ 60歳から繰り上げ受給した場合、あとで後悔しますか？」（60代男性）

◆A：早く受け取れるメリットはありますが、長生きすると受取総額で不利になる可能性があります

繰り上げ受給は、65歳より前に年金を受け取れる制度です。早く受け取れるメリットがある一方で、年金額は一生減額されます。

そのため、長生きした場合は、65歳から受給するよりも受取総額が少なくなることがあります。「繰り上げ受給は損」と言われることがあるのは、長く受け取るほど、65歳から受け取り始めた場合の総額に追い抜かれる可能性があるためです。

また、一度繰り上げ受給を請求すると、原則として取り消すことはできません。あとから「やはり65歳から受け取ればよかった」と思っても変更できないため、慎重に判断することが大切です。

繰り上げ受給には、ほかにも注意点があります。例えば、65歳になる前に重い病気やけがをした場合でも、障害年金を請求できなくなることがあります。また、自営業などで国民年金に加入していた期間が長い人の場合、家族が受け取る可能性のある寡婦年金に影響することもあります。

さらに、年金を早く受け取ることで所得が増えると、所得税・住民税、国民健康保険料や介護保険料などに影響する場合があります。税金について詳しく知りたい場合は、税務署や税理士に確認すると安心です。

ただし、繰り上げ受給が全ての人にとって損というわけではありません。今の生活費が切実に不足している、健康状態に不安がある、元気なうちに旅行や趣味にお金を使いたいなど、明確な理由がある場合は、納得感のある選択になることもあります。

大切なのは、「早く受け取れる代わりに、一生年金額が減る」という仕組みを理解したうえで、ご自身の生活費、健康状態、家族の状況、今後のライフプランに合わせて判断することです。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部