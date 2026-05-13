チャンピオンシップ（イングランド2部）・昇格プレーオフ準決勝のセカンドレグが12日に行われ、サウサンプトンとミドルスブラが対戦した。

ミドルスブラのホームで9日に行われたファーストレグはスコアレスドローという結果に終わった。よって、この試合の勝者が昇格プレーオフ決勝へ進むことになる。なお、サウサンプトンの松木玖生はこの重要な一戦に先発出場した。

試合は5分に早速スコアが動く。ミドルスブラの敵陣でのパスワークからカラム・ブリテンが右サイドからボックス内へとパスを通すと、ライリー・マッグリーがダイレクトで右足を振り、パスのようなシュートをゴール左下に沈めてみせた。

1点のビハインドを背負ったサウサンプトン。しかし、なかなかシュートの場面を作れず、ミドルスブラが優位に立つ状況が続く。それでも前半アディショナルタイム1分、サウサンプトンが敵陣深くの左サイドでFKを獲得すると、キッカーのジェームズ・ブリーが蹴り込んだボールをライアン・マニングが左足ダイレクトでボレーシュート。これはミドルスブラのGKソル・ブリンが阻んだものの、こぼれ球をロス・スチュワートが頭で叩き込み、サウサンプトンがここで追いついた。

後半に入ってからしばらくはサウサンプトンが勢いに乗ってチャンスを立て続けに作っていくが、ミドルスブラも徐々に調子を取り戻し、ボールを保持しながらシュートの場面を作っていく。

試合が進むにつれて両チーム共に選手たちの疲労がプレーに現れる中、状況としては気持ちの部分が勝敗を分けるような様相を呈していく。スコアは1－1のまま終盤へ突入するが、どちらも後半に入ってからは決定機を作れない。それでも、やや優位に立っていると言えるのは、セットプレーから得点の気配がするサウサンプトンか。ただ得点は生まれず、試合は延長戦へ突入した。

サウサンプトンは延長戦に入ってからもチャンスを多く作る。それでもミドルスブラGKブリンのファインセーブもあって得点には至らない。次にスコアが動いたのは116分だった。サウサンプトンが敵陣でボールを回収すると、シェイ・チャールズが右サイドから左足でインスイングのクロス性のボールを蹴り込む。これがゴール左に吸い込まれ、ここでサウサンプトンがリードを奪った。

このまま試合は終了。120分間の死闘の末にサウサンプトンが2－1で勝利し、昇格プレーオフ決勝への切符をつかみ取った。なお、松木玖生は66分までプレーした。

昇格プレーオフ決勝は23日に聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われ、松木玖生が所属するサウサンプトンと平河悠がレンタル移籍しているハル・シティが対戦する。

【スコア】

サウサンプトン 2－1（合計：2－1） ミドルスブラ

【得点者】

0－1 5分 ライリー・マッグリー（ミドルスブラ）

1－1 45＋1分 ロス・スチュワート（サウサンプトン）

2－1 116分 シェイ・チャールズ（サウサンプトン）

【ハイライト動画】サウサンプトンが昇格PO決勝へ！