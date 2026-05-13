レアル・マドリードのDFダニエル・カルバハル、コモのFWアルバロ・モラタらベテラン選手がFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表候補メンバー55名から落選したようだ。スペインメディア『マルカ』など複数メディアが報じている。

今大会の優勝候補の一角に挙がるスペイン代表は5月30日に本大会に臨む26名の最終メンバーを発表予定。ただ、W杯出場国は今週に55名の候補リストを提出する必要があり、その提出したリストがリークされる形となった。

スペインを率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督はバルセロナから最多9選手を候補に選出しており、ジョアン・ガルシア、エリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ダニ・オルモ、ペドリ、フェルミン・ロペス、ガビ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマルがメンバー入り。さらに、レアル・マドリードからはディーン・ハウセン、フラン・ガルシア、ゴンサロ・ガルシアの3名を選出しているという。

その他ではロドリ（マンチェスター・シティ）やマルティン・スビメンディ（アーセナル）、マルク・ククレジャ（チェルシー）といった主力が順当に選出されたほか、レオ・ロマン（マジョルカ）、ビクトル・ゴメス（ブラガ）、セルヒオ・ゴメスとジョン・マルティン（レアル・ソシエダ）、アルベルト・モレイロ（ビジャレアル）、トニ・マルティネス（アラベス）、パウ・トーレス（アストン・ヴィラ）といった選手もリスト入りした。

一方で、代表通算52キャップを誇るカルバハル、87試合37ゴールの数字を残すモラタというユーロ2024優勝にも貢献したリーダーグループの2選手が選外となった。前者は直近のケガに加え、今季レアル・マドリードで出場機会を得られずにいた。後者に関しては同胞セスク・ファブレガス監督が率いるチームでリーグ戦24試合に出場もノーゴールと苦しんでいた。