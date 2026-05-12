大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手の代役として、キム・ヘソン内野手が奮闘している。その同選手の守備について、一塁コーチャーを務めるクリス・ウッドワードコーチが絶賛しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季のキムは開幕直前のタイミングでマイナー降格になる憂き目にあったが、ベッツの故障に伴い早々にメジャーへ帰還。日本時間11日終了時点では、29試合、打率.289、1本塁打、8打点といった数字を残している。

同メディアは「ベッツの負傷以降、キムはチームに定着し、そのチャンスをしっかりものにしている。ウッドワードコーチも最近、元ゴールドグラブ賞受賞者のアンドレルトン・シモンズ内野手になぞらえて称賛した」としつつ、「彼の持っている才能、そしてその努力量。そういったものを全部合わせると、あれほどの“パッケージ”は今まで見たことがない。全盛期のシモンズが、おそらく近い存在だったと思う。あの肩の強さ、反応の速さ… もしかすると、守備では自分がこれまで見てきた中で最高だったかもしれない」という同コーチのコメントを紹介。

続けて、「キムは打撃面でベッツほどの存在ではないかもしれない。しかし、この1か月の働きはドジャースにとって十分以上に価値があり、長期的にロースターに残る資格を自ら勝ち取ったようにも見える」と記している。

【関連記事】

【了】