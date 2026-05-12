「素晴らしい活躍」村上宗隆、新人王模擬投票で堂々1位！　圧倒的大差でト…

村上宗隆 最新情報

米公式サイト『MLB.com』が専門家を対象に、今季の新人王の第1回模擬投票を実施した。その結果、シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、ア・リーグの新人王候補として1位票を20票獲得している。米メディア『チシティスポーツ』が報じた。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦を果たし、ホワイトソックスでルーキーシーズンを過ごしている。

序盤から目覚ましい活躍を見せ、ア・リーグの本塁打ランキングでは、3度MVPとア・リーグのシーズン最多本塁打記録保持者でもあるニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に次ぐ、15本のホームランで2位につけている。

この凄まじいインパクトは専門家たちを驚かせており、村上は新人王模擬投票の第1回で堂々の1位を獲得した。

しかも2位のケビン・マクゴニグル内野手（デトロイト・タイガース）より6票も多く1位票を集めており、圧倒的大差でトップを走っている。

それを踏まえ、同メディアは「村上は素晴らしい活躍を見せており、MLBの専門家たちから信頼を得て、ア・リーグ新人王の最有力候補に選ばれた」とし、

「2年総額3400万ドル（約53億6000万円）の契約を結んだ村上は、その金額に見合うパフォーマンスを披露しているため、シーズン終了後には契約延長に値する」との見解を示している。

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