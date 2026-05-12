「遥かに良い状態」今永昇太の貢献度が凄まじい！？　怪我人続出なのに先…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、チームに対する貢献度が凄まじいほど大きいようだ。同球団は多数の負傷者にもかかわらず、先発ローテーションランキングでトップ10入りを果たしたと、米紙『ブリーチャーレポート』が報じている。

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カブスは今季41試合を終えた段階で、27勝14敗のナ・リーグ中地区首位を走っている。

シーズン序盤は最下位に低迷したが、その後2度の10連勝を達成するなど勢いを増している状況だ。

ケイド・ホートン投手が損傷した右肘の内側側副靱帯を治す手術を行うため戦線離脱し、トミー・ジ‌ョン手術を受けたジャスティン・スティール投手はまだ復帰の目処が立たず、マシュー・ボイド投手は子どもと遊んでいる最中に左膝の半月板を損傷し、15日間の故障者リスト（IL）入りしている。

カブスの先発ローテーションは満身創痍に見えるが、実際のところ、成績は悪化していない。

その主な要因は、健康を維持している今永が、8登板で4勝2敗、防御率2.28、53奪三振という好成績を残していることにある。

それを踏まえ、同紙は先発ローテーションランキングにおいて、カブスを8位に選出。

寸評では「先発投手が次々と怪我で離脱するという事態が続いているが、どういうわけか、このローテーションは期待以上の活躍を見せている。

その大きな要因は、今永が昨シーズン終盤よりも遥かに良い状態にあることだ。

さらに、エドワード・カブレラも頼れる補強として存在感を示している」との評価を下している。

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