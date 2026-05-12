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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は11日（日本時間12日）、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦に先発登板。5回までは好投を見せて、勝利投手の権利を得たものの、6回に同点に追いつかれてしまい、この日も勝利をあげることができなかった。米メディア『ラウンド・テーブル』のエイドリアン・メディーナ記者が言及した。

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佐々木はこの日、9日ぶりの登板となり、5回0/3（91球）を投じて被安打6、奪三振5、与四死球2、失点3で降板した。登板間隔が空いたのは、ブレイク・スネル投手が先発ローテーションに戻り、登板日が土曜日から月曜日へとずれ込んでいたためだ。

前回登板のセントルイス・カージナルス戦では、6回を投げて失点3、奪三振4ながらも、新たなスプリットの握りを試しながら、今後に向けた可能性を感じさせる内容だった。この日のジャイアンツ戦でも、先発として最も良い登板になるかのような雰囲気を見せていた。

しかし、6回に佐々木はこの回の先頭から3連打を許し、最後はエリオト・ラモス外野手にスプリットを捉えられ、2点適時二塁打を浴びた。好投ムードは一気に崩れてしまった。

思ったような結果を残せていない佐々木についてメディーナ氏は「すべてが順調に見えたが、彼が6回表にマウンドに上がった途端、状況が一変した。ジャイアンツ打線は3連打で彼を攻め立てた」と言及した。

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