スウェーデンサッカー協会は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む代表メンバー26名を発表した。
スウェーデン代表は欧州予選グループBで、0勝2分け4敗とまさかのグループ最下位でフィニッシュ。しかし、欧州予選の規定により、UEFAネーションズリーグの成績上位に入ったため、欧州予選プレーオフに進出。プレーオフではウクライナ代表、ポーランド代表を撃破し、2大会ぶり13回目の出場を決めた。
FIFAワールドカップ2026本大会では、日本代表と同じグループFに組み込まれた。現地時間6月14日にチュニジア代表との初戦を迎え、同20日にオランダ代表、同25日にグループステージ最終節で日本代表と対戦する予定となっている。
昨年10月から代表を率いるグレアム・ポッター監督は、本大会に向けた26名のメンバーを発表。プレミアリーグでプレーするFWアレクサデル・イサク（リヴァプール）やFWヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）などが順当に選出。田中碧のチームメイトであるDFガブリエル・グズムンドソンや、三笘薫の同僚MFヤシン・アヤリらも名を連ねている。
本大会に向けた26名のメンバーは以下の通り。
▼GK
ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク・シティ／イングランド）
クリストファー・ノルフェルト（AIK）
ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム（ダービー・カウンティ／イングランド）
▼DF
ヒュルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
エミル・ホルム（ユヴェントス／イタリア）
グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）
エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
エリオット・ストラウド（ミャルビーAIF）
ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）
▼MF＆FW
タハ・アリ（マルメ）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
アンソニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）
アレクサデル・イサク（リヴァプール／イングランド）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
ケン・セマ（パフォス／キプロス）
マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルゴー）