スウェーデンサッカー協会は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む代表メンバー26名を発表した。

スウェーデン代表は欧州予選グループBで、0勝2分け4敗とまさかのグループ最下位でフィニッシュ。しかし、欧州予選の規定により、UEFAネーションズリーグの成績上位に入ったため、欧州予選プレーオフに進出。プレーオフではウクライナ代表、ポーランド代表を撃破し、2大会ぶり13回目の出場を決めた。

FIFAワールドカップ2026本大会では、日本代表と同じグループFに組み込まれた。現地時間6月14日にチュニジア代表との初戦を迎え、同20日にオランダ代表、同25日にグループステージ最終節で日本代表と対戦する予定となっている。

昨年10月から代表を率いるグレアム・ポッター監督は、本大会に向けた26名のメンバーを発表。プレミアリーグでプレーするFWアレクサデル・イサク（リヴァプール）やFWヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）などが順当に選出。田中碧のチームメイトであるDFガブリエル・グズムンドソンや、三笘薫の同僚MFヤシン・アヤリらも名を連ねている。

本大会に向けた26名のメンバーは以下の通り。

▼GK

ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク・シティ／イングランド）

クリストファー・ノルフェルト（AIK）

ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム（ダービー・カウンティ／イングランド）

▼DF

ヒュルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）

ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）

イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）

エミル・ホルム（ユヴェントス／イタリア）

グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ／ポルトガル）

ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）

エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）

カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）

エリオット・ストラウド（ミャルビーAIF）

ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）

▼MF＆FW

タハ・アリ（マルメ）

ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）

ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）

アンソニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）

ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）

アレクサデル・イサク（リヴァプール／イングランド）

イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）

グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）

ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）

ケン・セマ（パフォス／キプロス）

マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルゴー）