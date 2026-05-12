カタールサッカー協会（QFA）は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む予備メンバー34名を発表した。

前回大会、開催国として初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、2019年と2023年のアジアカップを2大会連続で制している。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。

2025年5月から同国代表を率いるフレン・ロペテギ監督は、12日に本大会に向けた予備メンバーとなる34名を発表。自国リーグの選手を中心に、技巧派アタッカーのアクラム・アフィフなどが順当に選出された。また、123キャップを誇る42歳のFWセバスチャン・ソリアも名を連ねている。

カタール代表は本大会でグループBに組み込まれており、現地時間6月13日にスイス代表、同18日にカナダ代表、同24日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。

予備メンバーの34名は以下の通り。

▼GK

シェハブ・エル・レイシー（アル・シャハニア）

サラー・ザカリア （アル・ドゥハイル）

マシャアル・バルシャム（アル・サッド）

マフムード・アブナダ（アル・ラーヤン）

▼DF

ナイル・メイソン （カタールSC）

ペドロ・ミゲル（アル・サッド）

ブーアラーム・フーヒー（アル・サッド）

イッサ・ライ（アル・アラビ）

スルタン・アル・ブレーキ （アル・ドゥハイル）

ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）

フマム・アル・アミン（CyDレオネサ/スペイン）

バッサム・ヒシャーム・アルラウィ（アル・ドゥハイル）

タレク・サルマン（アル・サッド）

アハメド・アラア（タラーイア・エル・ゲイシュ/エジプト）

アル・ハシェミ・アル・フセイン（アル・アラビ・ドーハ）

アユーブ・アル・オウウィ （アル・ガルファ）

▼MF

ラヤン・アル・アリ（アル・ガルファ）

モハメド・ワッド（アル・シャマル）

アハメド・ファトヒー （アル・アラビ・ドーハ）

カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）

アブドルアズィーズ・ハーティム（アル・ラーヤン）

ハサン・アル・ハイドゥース（アル・サッド）

アッシム・マディボ（アル・ワクラ）

ジャッセム・ガベル（アル・ラーヤン）

モハメド・マンナイ（アル・シャマル）

▼FW

モハメド・ムンタリ（アル・ガルファ）

エジミウソン・ジュニア（アル・ドゥハイル）

セバスチャン・ソリア（カタールSC）

ユスフ・アブドゥリザク（アル・ワクラ）

アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）

アクラム・アフィフ（アル・サッド）

タフシン・モハメド・ジャムシド（アル・ドゥハイル）

アフメド・アル・ガネヒ（アル・ガルファ）

ムバラク・シャナン（アル・ドゥハイル）