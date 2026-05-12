日本の金利をコントロールする日本銀行（日銀）が利上げを行うと、私たちの生活にはさまざまな影響が出ます。まず注目したいのは、預金金利の上昇です。これまでほとんど利息がつかなかった普通預金や定期預金でも、金利が上がれば受け取れる利息は確実に増えていきます。預金額が大きい人ほど、この恩恵は分かりやすくなります。

◆預金や国債金利は上昇

さらに、金利上昇は資産運用の選択肢を広げるというメリットもあります。例えば、個人向け国債や社債などの利回りが上昇すれば、「安全性を重視しながらも利息を得る」運用がしやすくなります。これまで株式や投資信託に頼らざるを得なかった人にとっても、選択肢が増える点は大きな変化といえます。

また、金利上昇は為替にも影響します。一般的に、日本の金利が上がると円高要因になることがあります。円高になると、輸入物価が下がりやすくなるため、ガソリンや食料品などの価格上昇を抑える効果が期待されます。つまり、利上げは間接的に生活コストの上昇を和らげる可能性もあるのです。

◆当然、借金の金利も上昇

一方で、注意したいのが借入金利の上昇です。特に変動金利で住宅ローンを借りている場合は、将来的に返済額が増える可能性があります。すぐに大きく変わるとは限りませんが、長期的には家計への影響がじわじわと出てくるため、早めに確認しておくことが重要です。実際、この1年間で住宅ローンの月額の変化に気付かれている方も多いでしょう。

さらに、企業側にも影響があります。企業の借入コストが上がると、設備投資や事業拡大に慎重になる傾向があり、景気や雇用に影響を与えることがあります。その結果、株価が不安定になる場面もあるため、投資をしている人は注意が必要です。

◆利上げは家計に直結する変化

利上げは物価上昇を抑えるために行われる政策でもあります。インフレが進みすぎると生活が苦しくなるため、そのスピードを調整する役割があります。ただし、利上げが急激すぎると景気を冷やすリスクもあるため、そのバランスが重要です。

生活者の視点では、「預金や運用にはプラス」「借入にはマイナス」と整理すると分かりやすいでしょう。重要なのは、自分の家計にとってどの影響が大きいかを把握することです。預金、住宅ローン、投資、物価の4つを整理し、利上げ局面にどう備えるかを考えることが大切です。利上げは「他人事のニュース」ではなく、「自分の家計に直結する変化」です。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）