ロッテは12日、球団公式チアパフォーマー M☆Splash!! のメンバーが企画から携わった「M☆Splash!! PRODUCE MENU」第1弾として、全7商品を5月12日よりZOZOマリンスタジアムにて販売開始することになったと発表した。

今回販売するメニューは、メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。M☆Splash!!らしい華やかさや個性を表現したこだわりのラインナップとなっている。

商品は、M☆Splash!!の華やかなイメージをデザートにした「M☆Splash!!のカラフルポンチ☆スカッシュベリー」、千葉名産のピーナッツキャラメル味を採用した「M☆Splash!!のCHIBA愛♡ピーナッツキャラメルPOP」、焼き芋に、旨みたっぷりの牛肉キーマカレーを豪快にトッピングしたボリューム満点メニューの「M★Splash!!のチーズとろとろ！おいもカレー☆」など、フード・ドリンク・デザートまで幅広く展開。

また、「M☆Splash!! PRODUCE MENU」を1点購入につき、「M☆Splash!!ステッカー」を1枚プレゼント。なお、ステッカーはなくなり次第終了となる。

▼ MIZUKI コメント

「今回のコラボメニューは、M☆Splash!!メンバーがこだわりを持って企画したメニューとなっています。見た目も味も楽しめる、観戦のおともにぴったりな商品ばかりですので、ぜひ球場で味わっていただけたら嬉しいです。ZOZOマリンスタジアムでしか楽しめない特別なコラボメニューを、ぜひチェックしてください！」

▼ 商品一覧

・M☆Splash!!のコリアン焼き鳥ミニ컵(カップ)：900円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近

・M☆Splash!!のカラフルポンチ☆スカッシュベリー：850円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近

・M☆Splash!!のごろっと贅沢ピーチティー♡：800円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近

・M☆Splash!!のチーズとろとろ！おいもカレー☆：1,150円、Bistro 0/フロア2 208通路付近

・M☆Splash!!の濃厚BLACKごまシェイク：900円、OGI FARM/外周 グルメエリア

・飲むプリン⁉︎M☆Splash!!のご褒美シェイク：970円、Bamboo Forest/フロア2 201通路付近

・M☆Splash!!のCHIBA愛♡ピーナッツキャラメルPOP：1,500円：マーくんかすてぃら・ポップコーンワゴン/フロア2 208通路付近。

全て税込