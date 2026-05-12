3.リーガ（ドリッテ・リーガ／ドイツ3部相当）のヴィクトリア・ケルンは8日、MF上月壮一郎との契約を早期解除することで合意したことを発表した。当初の予定よりも早く、今シーズン終了後の2026年6月30日付けで現行契約が満了になることが伝えられている。

上月は2000年12月22日生まれの現在25歳。京都サンガF.C.の育成組織を経て、2019年にトップチームへ昇格したが、負傷の影響もあって多くの出場機会を得られず、2021シーズンを持って契約が満了。2022年1月、当時ドイツ5部のデューレンに完全移籍で加入し、ヨーロッパで再出発を図った。

デューレンに加入した2021－22シーズン後半戦は、リーグ戦11試合の出場で5ゴール5アシストをマークし、チームの4部昇格に大きく貢献。2022年夏にシャルケのセカンドチームへ入団すると、2022－23シーズン前半戦はレギオナルリーガ・ヴェスト（4部相当）14試合の出場で8ゴール4アシストとインパクトを残し、プロ契約を締結した。2023年1月21日のブンデスリーガ第16節フランクフルト戦でシャルケのトップチームデビューを飾ると、続く第17節ライプツィヒ戦では初ゴールも記録。5試合連続で先発出場を続けていたが、足首の負傷の影響に見舞われ、2022－23シーズンが終了。翌年は出番が減少し、2023年1月にはポーランドのグールニク・ザブジェへのレンタル移籍を経験していた。

一昨年の夏には1860ミュンヘンに加入し、両ウイングを主戦場に年間を通して活躍。ドリッテ・リーガでは32試合出場3ゴール3アシストを記録すると、シーズン終了後の夏にはヴィクトリア・ケルンに新天地を求めた。同クラブでは公式戦通算23試合に出場して3ゴールを挙げたが、うち17試合が途中出場と、絶対的な立ち位置は確立できず。今シーズン終了後、クラブを離れることが決まった。

退団に際し、ヴィクトリア・ケルンのスポーツディレクターを務めるヴァレンティン・シェーファー氏は次のようにコメントを発表した。

「ソウイチロウは昨夏、1860ミュンヘンから加入し、素晴らしいシーズンへの期待を胸に抱き、共にチームを支えてくれました。しかし残念ながら、サッカーの世界では、最善を尽くしても計画通りにいかないこともあります。そのため、来シーズンから新たな道を歩むことを共に決断しました。今シーズン、ソウイチロウは非の打ちどころのない振る舞いを見せ、チームの一員として素晴らしい活躍をしてくれました。彼の今後の活躍を心から願っています」