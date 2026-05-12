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9番 太田 光 見逃し三振 1アウト
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9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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8番 野口 智哉 サードゴロ 2アウト
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7番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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8番 YG安田 ライトヒット 3アウト
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7番 平良 竜哉 空振り三振 2アウト
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6番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1、2塁
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5番 渡邊 佳明 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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4番 浅村 栄斗 ファーストフライ 1アウト
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6番 Ｂ・シーモア 見逃し三振 3アウト
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5番 太田 椋 空振り三振 2アウト
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4番 中川 圭太 空振り三振 1アウト
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3番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 3アウト
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2番 辰己 涼介 レフトフライ 1アウト
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1番 佐藤 直樹 レフトヒット ランナー：1塁
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3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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2番 森 友哉 空振り三振 2アウト
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1番 渡部 遼人 ライトフライ 1アウト
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