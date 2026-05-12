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2026.05.12 18:00 はるか夢球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0
楽天 0 0 0 0 3 0
  • OUT

    9番 太田 光 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 野口 智哉 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 YG安田 ライトヒット 3アウト

  • OUT

    7番 平良 竜哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｂ・シーモア 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 太田 椋 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 森 友哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 渡部 遼人 ライトフライ 1アウト

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