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2026.05.12 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 0 1 0
ＤｅＮＡ 0 1 0 1 2 0
  • OUT

    2番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 山本 泰寛 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 三森 大貴 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 サード送りバント 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    中0-1Ｄ

    8番 松尾 汐恩 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 0-1 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 成瀬 脩人 ショートゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 大島 洋平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 三森 大貴 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 村松 開人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ センターヒット ランナー：1塁

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