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OUT
2番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 Ｏ・カリステ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 金丸 夢斗 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 山本 泰寛 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 三森 大貴 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 東 克樹 サード送りバント 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
中0-1Ｄ
8番 松尾 汐恩 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 0-1 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
7番 成瀬 脩人 ショートゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 大島 洋平 空振り三振 3アウト
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6番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 細川 成也 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 3アウト
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3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 三森 大貴 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 村松 開人 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 Ｏ・カリステ センターヒット ランナー：1塁
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